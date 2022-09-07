Москва, 7 сентября, 2022, 08:07 — ИА Регнум. На Мосбирже 6 сентября рубль немного сдал позиции иностранным валютам, включая юань, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

ИА REGNUM Рубль

Курс рубля завершил день снижением. Пара доллар/рубль повысилась на 0,60%, до 61,23 руб., евро/рубль — на 0,48%, до 60,41 руб., фунт/рубль — на 1,40%, до 72,00 руб., юань/рубль — на 0,31%, до 8,76 руб.

Давление на рубль оказали снижение цен на нефть, а также новости о возвращении на рынок нерезидентов из дружественных стран.

Также доступ к торгам 12 сентября будет открыт нерезидентам из недружественных стран, конечными бенефициарами которых являются российские компании и граждане.

Доступ к российскому фондовому рынку должны были дать в начале августа, но что-то пошло не так. Инвесторы негативно восприняли новость. Возвращение дружественных нерезидентов на рынок приведет к росту ликвидности, однако объем по-прежнему будет незначительным.

Российский рынок акций упал на 2,54%. Российские индексы могли упасть больше от предписания ЦБ для брокеров, согласно которому они должны с 1 октября ограничить продажу неквалифицированным инвесторам акций из недружественных стран.

Сегодня, 7 августа, на торгах в Азии нефть марки Brent подешевела на 1,50%, до $91,50. Нефть дешевеет на фоне укрепления доллара. Индекс доллара дорожает на Форекс из-за ослабления евро.

Энергетический кризис в Европе отправил пару евро/доллар упала до 0,9898. Остановка трубопровода «Северного потока — 1» негативно отразилась на единой валюте и рубле, поскольку снизится выручка Газпрома и предложение валюты на Мосбирже.

У рубля по-прежнему остается поддержка от низких объемов на валюту со стороны импортеров. Уровнем сопротивления выступает уровень 61,50 руб. Если он не устоит, тогда покупателям откроется дорога к 62,50 руб.

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