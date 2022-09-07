Владивосток, , 08:07 — REGNUM Прогноз по спаду экономики России в 2022 году снижен Сбербанком с 7% до 4,5%. Об этом 7 сентября рассказал журналистам в ходе онлайн пресс-конференции на Восточном экономическом форуме глава указанной кредитной организации Герман Греф.

Герман Греф Дарья Антонова © ИА REGNUM

«На сегодняшний день наш прогноз по динамике ВВП в этом году составляет примерно минус 4,5%. Скорее всего, в пределах этой цифры, что, конечно, значительно более оптимистично, чем те прогнозы, которые складывались в начале кризисной ситуации», — сказал он.

При этом в июне Греф заявлял, что Сбербанк ожидает существенного спада российской экономики по итогам 2022 года, её спада в 2023 году и выхода на рост в 2024 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что согласно базовому сценарию развития России до конца десятилетия, российская экономика к 2030 году в сравнении с 2021 годом вырастет на 17%.