Пермь, 7 сентября, 2022, 08:06 — ИА Регнум. В Перми двух женщин уличили в мошенничестве при получении соцвыплат на детей. Ущерб оценивается в 1,2 млн рублей, сообщили в краевой прокуратуре.

ru.torange.biz Уголовное дело

Установлено, что горожанки предоставили в Орджоникидзевский отдел управления записи актов гражданского состояния администрации муниципалитета ложные заявления о рождении ребенка. В результате злоумышленницы получили свидетельства о рождении детей.

На основании этих документов женщинам назначили выплаты — единовременную при рождении ребенка, а также ежемесячные выплаты нуждающимся семьям в случае рождения в 2019-2022 третьего ребенка и последующих детей.

По фактам хищения денежных средств при получении социальных выплат путем предоставления недостоверных сведений возбудили уголовные дела.