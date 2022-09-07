Мехико, 7 сентября, 2022, 08:02 — ИА Регнум. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что изменил свое решение по поводу использования вооруженных сил для контроля над общественной безопасностью в стране. Об этом мексиканский лидер сказал в ходе пресс-конференции 6 сентября.

Gob.mx Андрес Мануэль Лопес Обрадор

Баллотируясь на президентский пост, он обещал отказаться от практики предыдущего правительства по привлечению армии в борьбе с организованной преступностью, однако после передумал. Обрадор пояснил, что поменял отношение к ситуации, когда понял, к чему привела работа его предшественника.

3 сентября нижняя палата Конгресса Мексики в упрощенном режиме приняла законопроект о предоставлении вооруженным силам контроля над Национальной гвардией. Документ был внесен в парламент президентом страны.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2020 года Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что не будет объявлять войну картелю «Новое поколение Халиско» и добавил, что «злу не может противостоять зло, а только добро».