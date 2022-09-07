Владивосток, , 08:01 — REGNUM Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев 7 сентября принял участие в работе секции «Восток России 2.0! Региональные драйверы цифрового развития в новой реальности» на площадке Восточного экономического форума, отметив, что регион активно участвует в импортозамещении в сфере IT.

На площадке Восточного экономического форума иркутский губернатор Игорь Кобзев обозначил вопросы цифрового развития региона Правительство Иркутской области

«Многие предприятия региона переходят на отечественные программные продукты. Что касается органов власти, то уже к концу следующего года они должны быть полностью переведены на наше программное обеспечение. Речь идет как об операционной системе, так и о почтовом клиенте, офисных продуктах.

Мы видим, что и оказание услуг в электронном формате всё прочнее входит в нашу жизнь. Сейчас в регионе более 200 региональных и муниципальных услуг доступно, в том числе, в электронном виде. 68% жителей зарегистрировано на портале госуслуг.

Безусловно, вопрос должен продвигаться дальше. Кроме импортозамещения, наши опорные точки — информационная безопасность, поддержка IT-отрасли, кадровый потенциал. Именно они формируют систему, которая позволит развивать эту сферу по всем направлениям», — отметил глава Приангарья в своем телеграм-канале.

Напомним, VII Восточный экономический форум — 2022 стартовал 5 сентября во Владивостоке. Он пройдёт на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Своё участие подтвердили представители 40 стран. Редакция ИА REGNUM ведёт трансляцию.