Владивосток, 7 сентября, 2022, 07:58 — ИА Регнум. Обязательное распределение выпускников медицинских вузов на работу в России пока осуществить невозможно, заявил замглавы российского Минздрава Виктор Фисенко в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке.

Деньги и медицина

«Очень многие говорят, но практически это неосуществимо, это распределение советского времени», — заявил он.

Таким образом замминистра ответил на предложение ввести обязательную отработку по специальности для учившихся в медицинских вузах на бюджетной основе. По словам Фисенко, подобный подход может отпугнуть ряд абитуриентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля директор сети медицинских клиник Игорь Симаков заявил, что дефицит кадров в российской медицине связан с оптимизацией системы здравоохранения. По его словам, в стране сохраняется высокий спрос на врачей клинических специальностей и средний медперсонал.