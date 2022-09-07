Гуанчжоу, Китай, , 07:55 — REGNUM Вице-премьер Госсовета КНР Хань Чжэн, председательствуя на церемонии открытия нового завода немецкой транснациональной химической компании BASF в городе Чжаньцзяне провинции Гуандун на юге Китая, по видеосвязи, заявил о важности углубления экономического и торгового инвестиционного сотрудничества между Китаем и Германией при дальнейшей открытости для иностранных инвесторов, сообщает 7 сентября газета Global Times.

Роберт Фридрих Штайлер. Завод BASF в Людвигсхафене. 1881

Мощность нового завода составит 60 000 метрических тонн технических пластмасс в год, в результате чего общая мощность BASF в Азиатско-Тихоокеанском регионе с 2023 года достигнет 420 000 метрических тонн, говорится в заявлении компании, направленном компанией Global Times.

«Это захватывающее начало для нашей площадки Чжаньцзян-Вербунд. После завершения строительства это будет наш третий по величине завод Вербунда в мире и образец для подражания в области устойчивого производства как в Китае, так и во всем мире», — сказал председатель совета исполнительных директоров BASF SE Мартин Брудермюллер .

BASF стремится к 2025 году обеспечить весь завод Чжаньцзян-Вербунд на 100% возобновляемой электроэнергией. Строительство завода в Чжаньцзяне началось в 2020 году. Ожидается, что к 2028 году будет введен в эксплуатацию этап расширения, охватывающий дополнительные заводы для диверсификации.

Комплексное строительство интегрированной базы BASF (Гуандун) и ввод в эксплуатацию нового завода имеют большое значение для Китая и Германии с точки зрения углубления экономического и торгового инвестиционного сотрудничества, совместного реагирования на последствия эпидемии и поддержания безопасности и стабильности глобальной цепочки нефтехимической промышленности и поставок, об этом сообщило информационное агентство Синьхуа.

Китай усилил поддержку иностранных инвестиций с помощью ряда мер и политик, направленных на привлечение иностранных инвестиций в производство и научные исследования, а также стимулирование запуска некоторых крупных проектов, финансируемых из-за рубежа. Эта политическая поддержка повысила доверие к рынку среди иностранных инвесторов, несмотря на глобальные препятствия, такие как инфляция, эпидемия и другие факторы.

Данные Министерства коммерции КНР показывают, что с января по июль фактическое использование иностранного капитала по всей стране достигло 798,33 млрд юаней, что на 17,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Инвестиции в Китай быстро растут, что отражает высокую привлекательность китайского рынка, а также возможности и потенциал для транснациональных компаний.

Инвестиции южнокорейских компаний в Китай увеличились на 44,5% с января по июль, за ними последовал рост на 36,3% со стороны американских фирм, на 26,9% со стороны японских фирм и на 23,5% со стороны немецких компаний.