Владивосток, , 07:53 — REGNUM Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев на полях Восточного экономического форума активно ведёт международные диалоги.

Индия и Россия Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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«На этот раз с послом Индии в России Паваном Капурой. Несмотря на географическую удалённость и санкционное давление, взаимная торговля Хабаровского края и Индии выросла более чем в десять раз. Мы готовы расширять наше взаимодействие. Совместно с инвесткомпанией «Фармсити» готовится к запуску проект по производству антисептиков на площадке ТОР «Хабаровск».⠀

Предложил коллегам из Индии расширить виды фармацевтического производства, в том числе с использованием уникальных дальневосточных эндемиков-дикоросов: женьшеня, элеутерококка, аралии, лимонника. Теперь ждём индийских партнёров в Хабаровском крае», — сообщил Михаил Дегтярев в своём телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев провёл рабочую встречу на ВЭФ с послом КНДР в России Син Хон Чхолем.