Кош-Агачский район, Алтай, 7 сентября, 2022, 07:54 — ИА Регнум. Прокуратура Республики Алтай взяла на контроль ход расследования уголовного дела о жестоком обращении с малолетним ребёнком. Инцидент произошёл в селе Кокоря Кош-Агачского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Цитата из к/ф «Александр Невский». реж Сергей Эйзенштейн. 1938. СССР Ребенок

По данным следствия, 33-летний мужчина из-за злости к сожительнице трижды бросил её трёхлетнюю дочь на гравийную насыпь. В результате девочка получила тяжкие телесные повреждения, врачи диагностировали у неё перелом черепа. После задержания мужчина дал признательные показания.

Районная прокуратура провела проверка и выяснила, что отец пострадавшей находится в тюрьме за избиение матери ребёнка. Несмотря на это, как отмечается, полицейские не проверяли условия проживания детей в семье, и не поднимали вопрос о постановке семьи на учёт.

«Органами социальной поддержки населения, в свою очередь, в нарушение закона в 2022 г. рейдовые мероприятия в целях выявления и постановки на учет детей и семей, находящихся в социально-опасном положении, в с. Кокоря (где проживала семья девочки) не проводились», — добавили в ведомстве.