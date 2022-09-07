Уфа, 7 сентября 2022, 08:13 — REGNUM 42 заведомо ложных сообщения об актах терроризма зарегистрировали за две недели в Уфе. Об этом 7 сентября сообщил замначальника УВД по Уфе подполковник Ильдус Шангареев на совещании в городской администрации.
«С 22 августа по 4 сентября на территории Уфы зафиксировано 42 заведомо ложных сообщения об актах терроризма», — сообщил он.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 5 сентября в Уфе вывели из зданий школ учеников и сотрудников.
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