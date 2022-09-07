Салехард, , 07:53 — REGNUM В Ямало-Ненецком автономном округе сразу девять участков недр выставлены на аукцион. Об этом сообщается на сайте Федерального агентства по недропользованию (Роснедра).

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Объявлен аукцион на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья на нефтегазовом участке Новонадовский. Стартовый размер разового платежа за пользование недрами устанавливается в размере 172,6 млн рублей. Аукционы проводятся на нефтегазовом участке недр Северо-Варейский 1, со стартовым размером платежа 34,4 млн рублей; нефтегазовом участке Северо-Варейский-2, со стартом в 2,3 млн рублей; нефтегазовом участке Северо-Варейский со стартовой ценой в 17,5 млн рублей; на нефтегазовом участке Среднехеттинский, со стартовым размером платежа свыше 149 млн рублей; на нефтегазовом месторождении на участке Худосейский, со стартовым размером платежа 183, 2 млн рублей; на нефтяном участке Шюндыльский со стартом в 26,8 млн рублей; на нефтяном участке недр Чучуяхинский со старном 191,4 млн рублей, а также на нефтегазовом участке Янгъяхинский со стартовой ценой в 23,7 млн рублей.

Аукцион проводиться 27 сентября 2022 года на электронной площадке «ЭТП ГПБ» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Сбор за участие в каждом аукционе составляет 131 859 рублей.