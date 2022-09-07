Салехард, 7 сентября, 2022, 07:53 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком автономном округе сразу девять участков недр выставлены на аукцион. Об этом сообщается на сайте Федерального агентства по недропользованию (Роснедра).

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Объявлен аукцион на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья на нефтегазовом участке Новонадовский. Стартовый размер разового платежа за пользование недрами устанавливается в размере 172,6 млн рублей. Аукционы проводятся на нефтегазовом участке недр Северо-Варейский 1, со стартовым размером платежа 34,4 млн рублей; нефтегазовом участке Северо-Варейский-2, со стартом в 2,3 млн рублей; нефтегазовом участке Северо-Варейский со стартовой ценой в 17,5 млн рублей; на нефтегазовом участке Среднехеттинский, со стартовым размером платежа свыше 149 млн рублей; на нефтегазовом месторождении на участке Худосейский, со стартовым размером платежа 183, 2 млн рублей; на нефтяном участке Шюндыльский со стартом в 26,8 млн рублей; на нефтяном участке недр Чучуяхинский со старном 191,4 млн рублей, а также на нефтегазовом участке Янгъяхинский со стартовой ценой в 23,7 млн рублей.

Аукцион проводиться 27 сентября 2022 года на электронной площадке «ЭТП ГПБ» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Сбор за участие в каждом аукционе составляет 131 859 рублей.