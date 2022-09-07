Екатеринбург, , 08:19 — REGNUM В Свердловскую область завезли очередную партию клещей, помогающих бороться с вредителями. В аэропорт «Кольцово» поступили более 35 млн особей, сообщили журналистам в управлении Россельхознадзора по региону.

Клещ 34.rospotrebnadzor.ru

Отмечается, что такие клещи и насекомые не представляют опасности для человека. Они позволяют аграриям не использовать вредные вещества для убийства насекомых.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбург уже поступали партии клещей-энтомофагов. В общей сложности в Екатеринбург их уже поступило более 100 млн.