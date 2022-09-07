Нижняя Синячиха, , 07:57 — REGNUM В Нижней Синячихе Свердловской области торжественно открыли памятник краеведу, первому почётному гражданину региона Ивану Самойлову. Об этом в социальных сетях сообщила свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова.

Шары в небе Наталья Хомутова © ИА REGNUM

Открытие состоялось 6 сентября, в день столетия краеведа. Автором памятника стала скульптор Валентина Соколова.

Иван Самойлов является основателем Нижне-Синячихинского музея-заповедника деревянного зодчества и народного искусства. Звание почётного гражданина Свердловской области Самойлову присвоили в 1997 году.