Село Нижняя Синячиха, Свердловская область, 7 сентября, 2022, 07:57 — ИА Регнум. В Нижней Синячихе Свердловской области торжественно открыли памятник краеведу, первому почётному гражданину региона Ивану Самойлову. Об этом в социальных сетях сообщила свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова.

Наталья Хомутова ИА REGNUM Шары в небе

Открытие состоялось 6 сентября, в день столетия краеведа. Автором памятника стала скульптор Валентина Соколова.

Иван Самойлов является основателем Нижне-Синячихинского музея-заповедника деревянного зодчества и народного искусства. Звание почётного гражданина Свердловской области Самойлову присвоили в 1997 году.