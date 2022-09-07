Владивосток, , 07:51 — REGNUM Автомобиль Lada X-Ray никогда не вернётся на конвейер «АвтоВАЗа» из-за большой доли импортных комплектующих. Об этом глава компании Максим Соколов заявил в ходе Восточного экономического форума.

Концепт Lada X-ray infoautocar.ru

«Отвечу коротко — никогда. Мы не планируем возобновлять его производство, поскольку слишком большой комплект автокомпонентов, используемый в данном автомобиле, заблокирован сегодня для поставок», — приводит слова Соколова ТАСС.

Напомним, в начале августа с конвейера автозавода в Ижевске сошёл последний автомобиль Lada Vesta, производство которого передаётся площадке компании в Тольятти.

Как сообщало ИА REGNUM, «АвтоВАЗ» может начать серийный выпуск небольшой партии автомобилей Lada Largus в электрической версии уже в 2023 году.

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