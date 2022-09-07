Владивосток, 7 сентября, 2022, 07:51 — ИА Регнум. Автомобиль Lada X-Ray никогда не вернётся на конвейер АвтоВАЗа из-за большой доли импортных комплектующих. Об этом глава компании Максим Соколов заявил в ходе Восточного экономического форума.

infoautocar.ru Концепт Lada X-ray

«Отвечу коротко — никогда. Мы не планируем возобновлять его производство, поскольку слишком большой комплект автокомпонентов, используемый в данном автомобиле, заблокирован сегодня для поставок», — приводит слова Соколова ТАСС.

Напомним, в начале августа с конвейера автозавода в Ижевске сошёл последний автомобиль Lada Vesta, производство которого передаётся площадке компании в Тольятти.

Как сообщало ИА REGNUM, АвтоВАЗ может начать серийный выпуск небольшой партии автомобилей Lada Largus в электрической версии уже в 2023 году.