Пермь, 7 сентября, 2022, 07:49 — ИА Регнум. В Перми местный житель признан виновным в организации нарколаборатории и покушении на крупный сбыт наркотического средства с использованием интернета, сообщили в краевой прокуратуре.

ElIndignado653 Нет наркотикам

По данным следствия, отец с сыном организовали в гараже лабораторию по производству и последующему сбыту синтетического наркотика. При попытке сбыта около 1 кг наркотического средства злоумышленники были задержаны сотрудниками УФСБ России по Пермскому краю.

Суд приговорил фигуранта к десяти годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, мужчина оштрафован на 300 тыс. рублей.