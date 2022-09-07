Владивосток, , 07:47 — REGNUM Выступление президента России Владимира Путина ожидается на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), тема которого — «На пути к многополярному миру». Об этом 7 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Восточный экономический форум Андрей Лавренчук (с) ИА REGNUM

В сессии примут участие глава Государственного административного совета Мьянмы Мин Аун Хлайн, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ и Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.

Начало пленарного заседания назначено на 8:00 мск. Позднее стало известно, что начало мероприятия перенесено на 09:00 мск.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Государственного административного совета Мьянмы Мин Аун Хлайн, назвал президента России Владимира Путина «лидером мира» в ходе встречи на VII Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

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