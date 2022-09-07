Пекин, 7 сентября, 2022, 07:47 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул важность совершенствования новой системы мобилизации общенациональных ресурсов Китая для достижения прорывов в основных технологиях, создания конкурентных преимуществ и захвата стратегической инициативы в нескольких важных областях во время ключевой встречи, состоявшейся 6 сентября в Пекине, сообщает газета Global Times.

U.S. Department of State Си Цзиньпин

Председательствуя на 27-м заседании Центральной комиссии по всестороннему углублению реформ, Си Цзиньпин также подчеркнул необходимость всестороннего усиления мер по экономии ресурсов, сообщает информационное агентство Синьхуа. На встрече Си Цзиньпин предложил в полной мере использовать преимущества социалистической системы Китая, которые позволяют нации концентрировать свои силы на важных вещах.

Си также призвал усилить лидерство партии и центрального правительства в отношении крупных научно-технических инноваций, в полной мере использовать роль рыночных механизмов и оптимизировать распределение инновационных ресурсов на основе стратегических потребностей страны, стремясь создать конкурентные преимущества и перехватить стратегическую инициативу в ряде важных областей.

Также настоятельно рекомендуется приложить усилия для «ускорения фундаментальной трансформации использования ресурсов, а ко всему обществу обращается просьба экономить ресурсы на протяжении всего процесса экономического и социального развития во всех областях, а также содействовать управлению ресурсами, научному распределению, всестороннему сохранению и переработке с целью улучшения эффективности использования ресурсов, таких как энергия, вода, зерно, земля, полезные ископаемые и сырье.

Как сообщает Синьхуа, Си Цзиньпин также подчеркнул важность изучения и решения проблем в рамках сельской реформы. Необходимо создать высококачественную и эффективную сельскую медицинскую систему, соответствующую особенностям сельской местности, чтобы подавляющее большинство фермеров могло получать более справедливые, доступные, систематические и непрерывные медицинские услуги поблизости, сказал Си Цзиньпин.