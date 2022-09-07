Екатеринбург, , 07:47 — REGNUM Вспышка инфекции в лагере «Баранчинские огоньки» в Свердловской области произошла из-за кислородного коктейля. Об этом заявила на пресс-конференции начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков областного управления Роспотребнадзора Наталья Моисеева.

Вирус Santeri Viinamäki

По её словам, норовирус выявили у 17 отдыхавших. Оказалось, что его носителем был медработник, который приготавливал кислородный коктейль. При этом медика не обследовали на норовирусы, так как изначально давать детям кислородные коктейли вообще не планировалось, приводит её слова Накануне. Ru.

Первый замминистра образования и молодёжной политики области Нина Журавлёва добавила, что после случившегося было проведено служебное разбирательство. Выводы сделали и учтут в работе на следующий год, пообещала чиновница.

Как сообщало ИА REGNUM, вспышка норовируса произошла в этом лагере в конце июля. Добавим, в 2022 году Роспотребнадзор нашёл нарушения в 87% оздоровительных учреждениях региона.