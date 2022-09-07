Бийск, Алтайский край, 7 сентября, 2022, 07:45 — ИА Регнум. УФСБ России по Алтайскому краю пресечена незаконная деятельность экстремистской направленности жителя Бийска 1986 г. р, сообщает 7 сентября пресс-служба ведомства.

Gtrk-kaluga.ru Задержание подозреваемых в экстремизме

В поле зрения контрразведчиков попал безработный житель региона, в своём близком окружении озвучивавший резко радикальные взгляды в адрес граждан России, в том числе намерения совершить акты силового воздействия в местах массового пребывания людей.

Позже было установлено, что он, являясь сторонником запрещённых в России националистических организаций, распространял в мессенджерах и социальных сетях информацию антироссийской направленности, в том числе с призывами к совершению убийства русских. Экспертиза подтвердила, что опубликованное им текстовое сообщение содержит в себе высказывание побудительного характера, в котором выражено обращение совершить враждебные действия, связанные с лишением жизни, по отношению к группе лиц, выделенной по признаку происхождения и национальности.

Кроме того, для публичной дискредитации он собирал и направлял модераторам иностранных Telegram-каналов персональные данные сторонников Вооружённых сил РФ, а также фейковую информацию, распространяемую иностранными спецслужбами.

В ходе обыска по месту жительства на компьютере и телефоне обнаружены материалы с националистическими лозунгами и призывами к насилию, а также символика запрещённых националистических организаций, инструкции по изготовлению средств террора. Все средства связи и коммуникаций, а также фото- и видеооборудование изъяты.

Следственным подразделением УФСБ России по Алтайскому краю в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК России (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет).

Свою вину житель Бийска признал и в содеянном раскаялся. Следователем в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Как сообщало ИА REGNUM, международные террористические организации продолжают предпринимать попытки дестабилизировать обстановку в Сибири, пытаются вовлекать в свои ряды жителей региона и трудовых мигрантов из Центральной Азии для подготовки терактов и осуществления иной террористической деятельности.

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