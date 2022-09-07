Тюмень, 7 сентября, 2022, 07:43 — ИА Регнум. В Тюмени на станции «Утяшево» три грузовых вагона сошли с рельсов. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Сход вагонов

ЧП случилось ночью 7 августа. При маневренных работах произошёл сход трех грузовых вагонов без опрокидывания.

«Предварительная причина устанавливается. Пострадавших нет. Задержки графика движения не допущено», — отметили в ведомстве.

Тюменской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Якутии 15 вагонов грузового поезда сошли с рельсов 3 сентября.