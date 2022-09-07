Пекин, , 07:42 — REGNUM Верховная народная прокуратура Китая объявила о своем решении арестовать бывшего заместителя председателя Постоянного комитета Народного собрания провинции Ляонин, по подозрению в получении взятки, сообщает 7 сентября агентство Синьхуа.

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Национальная надзорная комиссия завершила расследование дела Сунь Госяна и передала его в прокуратуру, сообщили в Верховной народной прокуратуре КНР.

В августе Сунь был исключен из Коммунистической партии Китая и уволен с государственных должностей за серьезные нарушения партийной дисциплины и законов. В настоящее время ведется дальнейшее рассмотрение этого дела.