Тегеран, , 08:00 — REGNUM Гражданин Ирана Хамид Нури, который был ранее арестован судом Швеции, заявил, что в европейской стране все ещё продолжает оказываться мощное давление на него за нарушение прав человека. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 6 сентября.

Швеция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Хамид Нури находится в заключении в Швеции с октября 2019 года. Он провел часть своего тюремного заключения в одиночной камере и был лишен права выбирать адвоката, связываться с членами своей семьи или навещать их, встречаться с так называемыми свидетелями и даже посещать врача по вопросам здоровья.

Спустя месяц со дня разлуки с семьей Нури разрешили поговорить со своей женой не более 10 минут. В этом коротком телефонном разговоре, который состоялся в присутствии переводчика и под строгим контролем безопасности, он подчеркнул, что давление на него лишь усилилось, и в дополнение к содержанию в одиночной камере все его рукописи и книги были также изъяты.

Нури сообщил, что он не знает местного языка, при этом власти страны представили приговор на шведском языке и не предприняли никаких усилий, чтобы предоставить ему персидский перевод.