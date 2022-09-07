Пермь, , 07:40 — REGNUM В Пермском крае суд рассмотрит дело о распространении порноматериалов, участниками которых являлись дети младше 14 лет, сообщили в СУ СКР по региону.

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Жителя Пермского района обвинили в преступлении по части 2 статьи 242.1 УК РФ («Изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних»).

По данным следствия, несколько лет 26-летний пермяк приобретал и распространял в интернете фото и видеофайлы с порнографическими изображениями детей. С обвинительным заключение дело направлено в суд.