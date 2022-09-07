Тбилиси, 7 сентября, 2022, 17:42 — ИА Регнум. Депутат Европарламента Виола фон Крамон, находящаяся в Тбилиси, заявила, что бывший президент страны Михаил Саакашвили стал жертвой политических преследований властей, сообщает 6 сентября грузинский телеканал «Мтавари архи».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Я ничего не могу сказать о деле Михаила Саакашвили, но очевидно, что политической воли к поиску компромисса нет. Это дело рассматривается не как проблема определенного человека, а как проблема политического оппонента, которого они хотят унизить. Это, конечно, не является международным стандартом… если есть законные основания для его ареста, к нему следует подходить юридически, а не политически. В то же время другие демократические страны в таких случаях применяли бы другие меры наказания, такие как финансовый штраф. Но, к сожалению, здесь очень низкие стандарты и есть большое желание преследовать политических оппонентов. Я думаю, это многое говорит о грузинских властях», — сказала Крамон.

Напомним, что Саакашвили был арестован 1 октября 2021 года после нелегального проникновения на территорию Грузии и с тех пор находится в заключении.