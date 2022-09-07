Новосибирск, , 07:36 — REGNUM В Новосибирскую область поступило более 290 тыс. доз вакцины от гриппа для детей и беременных женщин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Вакцина от гриппа «Совигрипп» Admobninsk.ru

В состав партии вошли почти 147 тыс. доз трёхвалентной вакцины «Совигрипп», которую можно применять у детей с 6 месяцев, а также 144 тыс. доз препарата «Ультрикс Квадри» для детей старше 6 месяцев и взрослых до 60 лет.

«Вместе с первой партией «Совигриппа», предназначенного только для взрослых, Новосибирская область получила в общей сложности 701 400 доз противогриппозных вакцин. Привиться от сезонной инфекции можно будет до 1 декабря», — отметили в правительстве.

По состоянию на 6 сентября, в регионе от гриппа вакцинировались около 142,7 тыс. человек