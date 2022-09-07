Владивосток, , 07:33 — REGNUM Серийное производство частей ракет семейства «Ангара» в России уже началось, заявил генеральный конструктор КБ «Салют» Сергей Кузнецов в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке.

«Серийное изготовление ракет уже началось. Сдаваться ракета будет позднее, учитывая цикл производства, а составные части уже в изготовлении», — заявил он.

Кузнецов добавил, что серийное производство началось в связи с завершением инвестиционной программы. Полноценно ракеты будут выпускать в Омске уже в 2024 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 июля замглавы Роскосмоса Сергей Богочанов заявил, что реконструкция предприятия «Полет» в Омске завершится к концу 2024 года. Там создают новые цеха, а также новый большой корпус для сборочного производства. Реконструируют предприятие для обеспечения серийного производства ракет-носителей семейства «Ангара».

Читайте ранее в этом сюжете: На «Восточном» установили кабель-заправочную башню для ракет «Ангара»