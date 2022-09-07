Владивосток, 7 сентября, 2022, 07:33 — ИА Регнум. Серийное производство частей ракет семейства «Ангара» в России уже началось, заявил генеральный конструктор КБ «Салют» Сергей Кузнецов в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке.

(сс) Mil.ru Ангара-А5

«Серийное изготовление ракет уже началось. Сдаваться ракета будет позднее, учитывая цикл производства, а составные части уже в изготовлении», — заявил он.

Кузнецов добавил, что серийное производство началось в связи с завершением инвестиционной программы. Полноценно ракеты будут выпускать в Омске уже в 2024 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 июля замглавы Роскосмоса Сергей Богочанов заявил, что реконструкция предприятия «Полет» в Омске завершится к концу 2024 года. Там создают новые цеха, а также новый большой корпус для сборочного производства. Реконструируют предприятие для обеспечения серийного производства ракет-носителей семейства «Ангара».