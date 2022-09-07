Владивосток, 7 сентября, 2022, 07:32 — ИА Регнум. «Ростех» на полях ВЭФ-2022 подписал 7 сентября с «Аэрофлотом» крупнейший контракт на поставку 339 самолётов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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За семь ближайших лет «Аэрофлот» получит в лизинг 210 самолётов МС-21, 89 самолётов SSJ-NEW и 40 Ту-214. При этом субсидировать замену иностранных бортов будет государство, зафиксировав поставочную цену для авиакомпаний, чтобы отечественные перевозчики не несли дополнительную финансовую нагрузку.

«Мы подписали самое крупное соглашение о приобретении отечественных воздушных судов за всю новейшую историю «Аэрофлота». Это важный шаг, который задает стимул и влияет на дальнейшие перспективы развития гражданской авиации России», — прокомментировал генеральный директор авиакомпании Сергей Александровский.

Как сообщало ИА REGNUM, возможность производства 20 самолетов Ту-214 в год на Казанском авиационном заводе имени С. П. Горбунова рассматривают власти Татарии. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума сообщил глава РТ Рустам Минниханов.