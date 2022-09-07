Амстердам, , 07:32 — REGNUM Власти города Харлем на западе Нидерландов готовятся запретить рекламу мяса в общественных местах из-за того, что его производство якобы негативно воздействует на климат. Об этом сообщила газета Trouw.

Мясо Иван Шилов © ИА REGNUM

Запрет может быть введен с 2024 года. Соответствующее предложение было подготовлено и внесено партией «Зеленые левые» (GroenLinks). Представитель политической силы Зигги Клазес заявил, что власти не должны «побуждать население покупать продукты питания, которые являются частью климатического кризиса».

Инициативу GroenLinks поддержали депутаты от партии «Христианско-демократический призыв» (CDA). Правительство города пока не решило, будет ли мясо, которое «произведено экологически безопасным способом», включено в запрет на рекламу.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2021 года власти американского штата Небраска предложили ввести «мясные паспорта», чтобы поддержать культуру поедания мяса.

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