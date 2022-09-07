Москва, , 07:27 — REGNUM Свидетельство о регистрации автомобиля (СТС) оформили в электронном виде за последний год более 1,6 млн человек. Об этом 7 сентября сообщают «Известия».

Автомобиль Иван Шилов © ИА REGNUM

Более 1,6 млн человек — такое число пользователей по состоянию на 1 сентября 2022 года зарегистрировалось в приложении «Госуслуги Авто» по данным Минцифры. Если учесть, что по данным агентства «Автостат», на территории России числится 45,5 млн легковых автомобилей (по состоянию на 1 января 2022 года), то новый сервис вызвал интерес только у 4% автовладельцев.

Как пояснил президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин, малая востребованность сервиса объясняется тем, что граждане пока традиционно предпочитают бумажные документы электронным. На сегодняшний день не всем гражданам, и автовладельцам в частности, понятен принцип действия электронных аналогов привычным бумажным документам.

Напомним, старт приложения «Госуслуги Авто» состоялся 1 сентября 2021 года, его основная функция — оформление электронного СТС. Документ можно сделать в виде QR-кода и предъявлять его сотруднику ГИБДД для считывания данных. При этом водитель обязан иметь при себе оригинальный бумажный СТС, так как запуск электронного документооборота требует внесения поправок в правила дорожного движения.