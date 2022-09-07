Кызыл, , 07:26 — REGNUM В Туве прокуратура организовала проверку после обнаружения тела 18-летнего юноши в лесу возле Кызыла. На трупе были найдены признаки насильственной смерти, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

Республиканская школа-интернат «Тувинский кадетский корпус» Rtyva.ru

По данным ведомства, повреждения были нанесены молодому человеку 4 сентября несовершеннолетними воспитанниками Тувинского кадетского корпуса. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

Сотрудники прокуратуры ранее не раз проводили в учебном заведения проверки из-за самовольного ухода кадетов, ненадлежащей профилактической работы и так далее. В связи с этим министру образования, директору корпуса было внесено четыре представления.

«Однако надлежащих мер со стороны должностных лиц интернатного учреждения не принято, что послужило беспрепятственному доступу на территорию посторонних лиц, употреблению несовершеннолетними спиртных напитков и совершению особо тяжкого преступления», — отметили в надзорном ведомстве.

По итогам дополнительных проверок возбуждено уголовное дело по статье «халатность». Расследование уголовных дел находятся на контроле прокуратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Хабаровске возбудили уголовное дело по факту поножовщины в школе-интернате. В ходе конфликта между двумя 17-летними воспитанниками один из них нанёс удар ножом второго, причинив проникающее колото-резаное ранение.

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