Пекин, 7 сентября, 2022, 07:23 — ИА Регнум. Крупнейшая китайская машина для бурения тоннелей, произведенная компаниями China Railway Construction Heavy Industry Corp. и China Railway 18th Bureau Group Corp., сошла с ковейера, сообщает 6 сентября газета China Daily.

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Машина иимеет длину около 100 метров. Он может достигать горизонтального радиуса поворота 200 метров и вертикального радиуса изгиба туннелирования 380 метров. Являясь первой в мире машиной для бурения туннелей с большим уклоном, так называемый «Бэйшань №1» будет использоваться при строительстве подземной лаборатории для исследования технологий захоронения высокоактивных отходов в Бэйшане, провинция Ганьсу.

Машина будет выкапывать спирально изогнутый склон в Бэйшане длиной около 7,2 км. С каждых 10 метров земляных работ, рабочая высота машины будет снижаться на 1 метр. Ландшафт в Бэйшане состоит в основном из гранита, разновидности твердых пород, что усложняет работу, сказал руководитель строительной бригады в Бэйшане из компании China Railway 18th Bureau Group Corp. Сюй Чуньсянь.

Конструкция режущей головки «Бэйшань №1» имеет эффективность разрушения породы в три раза выше, чем у машины с традиционной плоской режущей головкой, сказал вице-президент института проектирования TBM Китайских железных дорог У Минь.

Команда разработчиков улучшила пространственную структуру машины в сочетании с усовершенствованным управлением, регулировкой направления и автоматической системой крейсерского хода, чтобы облегчить управление и повысить гибкость машины при нарезании спиралей с большим наклоном.