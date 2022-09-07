Южно-Сахалинск, , 07:21 — REGNUM На Сахалине спецслужбы 7 сентября ведут работы по ликвидации последствий мощного тайфуна «Хиннамнор», сообщил в своём телеграм-канале губернатор островного региона Валерий Лимаренко.

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Сильный дождь и ураганный ветер обрушились на Сахалин 6 сентября. В результате непогоды без электроснабжения остались жители пяти районов. Восстановительные работы ведут 24 бригады. Вернуть электричество в дома сахалинцев обещают к вечеру 7 сентября.

В некоторых районах Сахалина школьников перевели на дистанционное обучение.

Не работает паромная переправа Ванино — Холмск.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 и 8 сентября в Благовещенске будет действовать режим повышенной готовности. Работники жизнеобеспечивающих организаций готовы к ликвидации последствий штормового предупреждения.