Благодаря «Дальневосточной ипотеке» 48 тыс. семей улучшили жилищные условия
Владивосток, 7 сентября, 2022, 07:26 — ИА Регнум. На сессии VII Восточного экономического форума 7 сентября обсуждали предложение продолжить выдавать льготные жилищные кредиты на Дальнем Востоке под 2% годовых. С такой инициативой выступил заместитель главы Минвостокразвития России Гаджимагомед Гусейнов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.
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Представитель министерства по развитию Дальнего Востока констатировал, что благодаря льготной ипотечной программе объём жилищного строительства в регионах ДФО вырос на 25%. С помощью этой поддержки улучшили свои жилищные условия 48 тыс. семей.
Объёмы ввода жилья в макрорегионе выросли за полгода на 38%, темпы возведения новых квадратных метров в ДФО стали выше, чем в среднем по России. В связи с этим, Гаджимагомед Гусейнов предложил продлить действие программы «Дальневосточная ипотека» до 2030 года.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что программа Дальневосточной ипотеки будет продлена. Об этом глава государства сказал 6 сентября на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко в ходе VII Восточного экономического форума.