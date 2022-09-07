Владивосток, 7 сентября, 2022, 07:26 — ИА Регнум. На сессии VII Восточного экономического форума 7 сентября обсуждали предложение продолжить выдавать льготные жилищные кредиты на Дальнем Востоке под 2% годовых. С такой инициативой выступил заместитель главы Минвостокразвития России Гаджимагомед Гусейнов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.

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Представитель министерства по развитию Дальнего Востока констатировал, что благодаря льготной ипотечной программе объём жилищного строительства в регионах ДФО вырос на 25%. С помощью этой поддержки улучшили свои жилищные условия 48 тыс. семей.

Объёмы ввода жилья в макрорегионе выросли за полгода на 38%, темпы возведения новых квадратных метров в ДФО стали выше, чем в среднем по России. В связи с этим, Гаджимагомед Гусейнов предложил продлить действие программы «Дальневосточная ипотека» до 2030 года.

«Реализация программы «Дальневосточная ипотека» позволила привлечь в строительную отрасль более 200 млрд рублей частных инвестиций. Продление программы будет хорошим сигналом, что государство помогает людям приобрести жилье по доступной цене», — изложило КРДВ предложения замглавы Минвостокразвития РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что программа Дальневосточной ипотеки будет продлена. Об этом глава государства сказал 6 сентября на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко в ходе VII Восточного экономического форума.