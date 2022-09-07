Пекин, , 07:16 — REGNUM Судам Китая было предписано ввести в действие новый закон о телекоммуникационном и онлайн-мошенничестве, который налагает более суровое наказание на мошенников, сообщил высший суд Китая, передает 6 сентября газета China Daily.

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«Мы усилим меры по борьбе со случаями телекоммуникационного и онлайн-мошенничества и сделаем все возможное, чтобы помочь жертвам вернуть свои деньги», — заявил на пресс-конференции главный судья Уголовного управления № 3 Верховного народного суда КНР Ма Янь .

Он поручил судам всех уровней применять закон о борьбе с мошенничеством, который был принят на прошлой неделе Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей, высшим законодательным органом страны, и который вступит в силу с 1 декабря.

Ма сказал, что в последние несколько лет суды принимали активное участие в предотвращении мошенничества, поскольку это преступление представляет серьезную угрозу личным и имущественным правам. Согласно статистике, опубликованной Верховным народным судом, в период с 2017 по 2021 год суды по всей стране рассмотрели 103 000 уголовных дел, связанных с мошенничеством, и наказали 223 000 человек.

С прошлого года число случаев стало сокращаться, что свидетельствует о том, что борьба с мошенничеством работает. Наказывая мошенников, суды также усилили борьбу с теми, кто виновен в оказании помощи мошенникам, таким как поставщики онлайн-услуг или телекоммуникационных устройств. Статистика показала, что 102 000 человек были наказаны за пособничество мошенникам в период с 2017 по 2021 год, а еще 27 000 были наказаны за нарушение личной информации.