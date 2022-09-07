Мадрид, 7 сентября, 2022, 07:14 — ИА Регнум. Председатель испанского правительства Педро Санчес поздравил нового премьер-министра Великобритании Лиз Трасс и подчеркнул, что это знаменует начало периода, в котором обе страны продолжат сотрудничество по стратегическим вопросам. Соответствующую запись испанский премьер опубликовал в своём аккаунте в Twitter.

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«Поздравляю Лиз Трасс, нового премьер-министра Великобритании. Это начало нового этапа для страны, в котором Испания и Великобритания продолжат сотрудничество по стратегическим вопросам, а также по укреплению и развитию наших двусторонних отношений», — написал Санчес.

Перед премьерской должностью Лиз Трасс возглавляла МИД Великобритании.