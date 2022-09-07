Томск, , 07:13 — REGNUM В Томской области ввели частичное ограничение движения по дороге Томск — Самусь из-за аварийного порыва водопровода возле посёлка Кузовлево. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Авария на водопроводе music4life

В результате произошёл размыв береговой опоры левого моста через реку Киргизка с частичным разрушением дороги и просадкой плит моста. По словам депутата городской думы Томска Максима Забелина, часть моста обвалилась.

«Причинами образовавшихся дефектов на автодороге стали затопление и обрушение кабельного колодца связи, расположенного в земляном полотне перед мостовым сооружением», — отметили в администрации.

Движение на трассе осуществляется по одной полосе. Владельцы затопленных сетей частично демонтировали разрушенный колодец, на месте работают ремонтники «Томскводоканала».

Как отмечается, мост находится в удовлетворительном состоянии. По плану его должны капитально отремонтировать в 2024 году.