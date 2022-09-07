Чебоксары, , 07:12 — REGNUM В Чувашии во втором квартале число принятых на работу снизилось, а число уволившихся резко выросло. Соответствующие предварительные данные публикует Чувашстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Безработица. Вакансий нет Иван Шилов © ИА REGNUM

По сведениям обследованных организаций (без субъектов малого предпринимательства), средняя численность которых превышает 15 человек, во втором квартале 2022 года было принято на работу 5,8% работников списочного состава, выбыло по различным причинам 8,2% сотрудников.

Как следует из документа, во втором квартале приняты на работу 12 702 человек, что на 482 человека (-3,66%) меньше по сравнению с первым кварталом, когда трудоустроились 13 184 жителя.

Число выбывших за указанный период возросло на 5279 (+41,77%), с 12 639 до 17 918 человек. Из них 88,7% составляют уволившиеся по собственному желанию, 3,6% — по соглашению сторон, 0,5% — в связи с сокращением численности работников.

Большая часть, 15 888 сотрудников, уволилась по собственному желанию — по сравнению с первым кварталом рост составил 39,75%, количество желающих уйти с работы «по собственному» увеличилось на 4519 человек. По соглашению сторон во втором квартале покинули место работы 643 человека (в первом квартале — 475).

Количество вакантных мест возросло. Если в первом квартале в организациях и на предприятиях Чувашии требовались 7514 человек, то во втором квартале — 7875.

По данным минтруда Чувашии на 5 сентября, в качестве безработных зарегистрированы 5435 человек, уровень регистрируемой безработицы по отношению к численности рабочей силы — 0,90%. С начала года трудоустроено 19 228 жителей.