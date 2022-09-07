Чебоксары, 7 сентября, 2022, 07:12 — ИА Регнум. В Чувашии во втором квартале число принятых на работу снизилось, а число уволившихся резко выросло. Соответствующие предварительные данные публикует Чувашстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Безработица. Вакансий нет

По сведениям обследованных организаций (без субъектов малого предпринимательства), средняя численность которых превышает 15 человек, во втором квартале 2022 года было принято на работу 5,8% работников списочного состава, выбыло по различным причинам 8,2% сотрудников.

Как следует из документа, во втором квартале приняты на работу 12 702 человек, что на 482 человека (-3,66%) меньше по сравнению с первым кварталом, когда трудоустроились 13 184 жителя.

Число выбывших за указанный период возросло на 5279 (+41,77%), с 12 639 до 17 918 человек. Из них 88,7% составляют уволившиеся по собственному желанию, 3,6% — по соглашению сторон, 0,5% — в связи с сокращением численности работников.

Большая часть, 15 888 сотрудников, уволилась по собственному желанию — по сравнению с первым кварталом рост составил 39,75%, количество желающих уйти с работы «по собственному» увеличилось на 4519 человек. По соглашению сторон во втором квартале покинули место работы 643 человека (в первом квартале — 475).

Количество вакантных мест возросло. Если в первом квартале в организациях и на предприятиях Чувашии требовались 7514 человек, то во втором квартале — 7875.

По данным минтруда Чувашии на 5 сентября, в качестве безработных зарегистрированы 5435 человек, уровень регистрируемой безработицы по отношению к численности рабочей силы — 0,90%. С начала года трудоустроено 19 228 жителей.