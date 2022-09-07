Тбилиси, 7 сентября, 2022, 17:39 — ИА Регнум. Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в распространении в грузинском обществе недоверия к США, сообщает 6 сентября грузинский телеканал «TV Пирвели».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Во всём виноваты русские

Зурабишвили заявила об этом на проходящей в Тбилиси международной конференции в поддержку киевского режима.

«Мы видим попытки убедить нас и попытки распространять различные новости, слухи или даже заявления… Посеять недоверие — один из любимых способов действий России. … дезинформация заключается в том, что Соединенные Штаты не являются сторонниками мира, демократии, безопасности Грузии и сторонниками нашей обороны, а наоборот, подталкивают нас к войне. Это невероятная манипуляция и дезинформация. Я не говорю, что некоторые грузины этого не повторяют, дезинформация работает так — есть несколько проводников, которые можно использовать. Я говорю, что это, безусловно, очень разрушительно, и я думаю, что нам всем нужно внести ясность… сегодня никто не может сказать, что США, которые никогда не смотрели ни на один сантиметр грузинской территории, пытаются распространить войну и открыть еще один фронт», — сказала Зурабишвили.

Напомним, что значительная часть грузинских политиков обвиняет США во вмешательстве во внутренние дела Грузии и в желании втянуть страну в ворружённую конфронтацию с Россией.