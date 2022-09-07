Пекин, , 07:08 — REGNUM Китай выступил против и решительно осудил новые продажи Соединенными Штатами оружия Тайваню, призвав США немедленно прекратить свои военные контакты с островом, пообещав принять решительные меры для защиты своих интересов, сообщает 6 сентября газета China Daily.

НОАК

«Продажа оружия США Тайваню является вопиющим нарушением принципа «одного Китая» и трех совместных китайско-американских коммюнике», — заявил представитель Министерства обороны Китая старший полковник Тань Кэфэй .

Его замечания прозвучали после того, как США одобрили новый этап продаж оружия Тайваню на общую сумму около $1,1 млрд (7,6 млрд юаней), включая управляемые ракеты и радары наблюдения. Продажа оружия является вмешательством во внутренние дела Китая с целью подорвать суверенитет и интересы безопасности Китая, что усилило напряженность в Тайваньском проливе, говорится в заявлении Таня.

Он раскритиковал то, что американская сторона «неоднократно нарушала свое обязательство» не поддерживать «независимость Тайваня», наращивая при этом свой военный сговор с руководством Демократической прогрессивной партии Тайваня и посылая «крайне неверный» сигнал сепаратистским силам «независимости Тайваня».

Пресс-секретарь попросил американскую сторону немедленно отменить продажу оружия и прекратить свои военные связи с Тайванем.

«Тайвань — это китайский Тайвань, и тайваньский вопрос не терпит иностранного вмешательства. Никто и никакая сила не может помешать исторической тенденции полного воссоединения родины», — сказал Тань, подчеркнув, что сепаратистские силы «независимости Тайваня», добивающиеся независимости путем покупки иностранного оружия, обречены на провал.

Общественному мнению нельзя бросать вызов, и те, кто играет с огнем, погибнут от него же, сказал чиновник, подчеркнув, что Народно-освободительная армия тренировалась и готовилась к войне, чтобы решительно противостоять любой форме внешнего вмешательства и попыткам сепаратистов добиться «независимости Тайваня».

На ежедневном пресс-брифинге 5 сентября представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин также решительно осудила продажу оружия и предупредила, что Китай примет «решительные и решительные меры» для твердой защиты своего суверенитета и интересов безопасности страны.