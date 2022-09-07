Сидней, Австралия, , 07:07 — REGNUM На юго-западе Сиднея, расположенного в австралийском штате Новый Южный Уэльс, в результате ДТП погибли пять подростков, ещё один получил несущественные травмы. Об этом со ссылкой на полицию штата 7 сентября сообщает вещательная корпорация ABC.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации правоохранителей, трагедия произошла поздно вечером 6 сентября. Вызванные на перекрёсток Ориндж-роуд и Ист-Парад в районе Бакстон на юго-западе мегаполиса медики и полицейские обнаружили в съехавшем с дороги автомобиле пятерых подростков, скончавшихся на месте аварии. 18-летний водитель, также находившийся в автомобиле, получил травмы, не угрожающие его жизни.

В настоящее время на месте произошедшего работают сотрудники полиции и эксперты, устанавливающие причины аварии.

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