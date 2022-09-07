7 сентября 2022 | Время чтения 4 мин

По сути, нунций сам предлагает киевскому режиму не форсировать организацию визита папы Франциска на территорию б. УССР, который может пройти не по их сценарию. Потому что ранее понтифик комментировал не только события, запуск которых состоялся 24 февраля, но и обстоятельства, создавшие эту ситуацию, что вызывало острую критику как киевского режима, так и его «западных партнеров».

Станислав Стремидловский, , 07:44 — REGNUM Апостольский нунций в б. УССР архиепископ Висвалдас Кулбокас в интервью порталу «Фокус» раскрыл некоторые секреты ватиканской дипломатии, Святого престола и папы Римского Франциска. Для начала следует сделать следующую оговорку. Нунций в таком сложном регионе, где даже ранее обученные правилам поведения политики и чиновники киевского режима перестали соблюдать их, вынужден забегать за «красные линии» дальше, чем в цивилизованных странах. Поэтому в ряде моментов интервью архиепископ Кулбокас может показаться человеком, вовлеченным в конфликт на стороне б. УССР. Однако мы обратили внимание на иные сделанные им важные объяснения.

Ватикан Иван Шилов © ИА REGNUM

Первое. Нунций прояснил механизм выработки и обнародования публичных заявлений понтифика. «Понятно, что я пишу в Ватикан о том, что вижу, — сказал Кулбокас. — И я не единственный источник информации. Есть интернет, медиа, журналисты, другие священники, епископы, которые передают информацию папе Римскому… Также важно понимать, что все аспекты не может знать папа. В коммуникате Святого престола говорится, что папа Франциск говорит о защите человеческой жизни больше, чем о политических аспектах. О политических аспектах говорят государственный секретарь кардинал Пьетро Паролин, его заместитель архиепископ Пол Ричард Галлахер, приезжавший в б. УССР в мае, другие епископы, я как нунций… Но проблема в том, что когда об этом говорят Паролин или я, на это никто не обращает внимания. Все ждут слов папы. А он лично выбирает, какие слова, какие концепты хочет сказать. И это не всегда то, что мы предлагаем».

Действительно, на Франциска пытаются повлиять многие, и это не только сотрудники госсекретариата Святого престола, куриальных структур, но и светские политики тех или иных стран. Но папа является не просто главой града-государства Ватикан, представленного нунциатурами во многих странах, международных организаций типа ООН или ОБСЕ. Он возглавляет Католическую церковь, религиозное сообщество, для которого государственные границы и национальные интересы не могут быть превалирующими, поскольку «дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит». Поэтому Франциск в своих выступлениях сознательно отходит от политических аспектов. Хотя это не означает, что он не учитывает их. Проблемой для некоторых ярых защитников киевского режима среди европейских католиков является то, что понтифик не стоит однозначно на их позициях, что критики папы пытаются объяснять его «аргентинским происхождением». Однако в данном случае Франциск воспринимает реальность в категориях глобальной Католической церкви. А в ней есть разные позиции, даже среди западных католиков далеко не все готовы осуждать исключительно Россию. Помимо того, у понтифика, о чем намекнул нунций, есть и свои особые источники информации, которые тот принимает во внимание.

Второе. Нунций ответил на вопрос, почему Франциск до сих пор не приехал в б. УССР. «Когда папа лично решит, когда ему позволит здоровье, — пояснил архиепископ. — Общее решение есть, и о нем известно публично. Мы знаем, что президенты стран могут приехать в б. УССР и раз, и другой, и третий. Поскольку это важно. Для папы приехать в б. УССР гораздо сложнее, чем для политиков. Поскольку когда приезжают политики — лидеры стран, и об их визите становится известно какое-то время спустя, это для них приемлемо. Для папы — нет. Для него смысл визита не в этом. Он должен не скрыто приехать, встретиться только с президентом, только посетить Бучу, Ирпень или Бородянку, он должен видеть людей — пострадавших, семьи пленных, убитых. Следует встретиться и со священниками, и с представителями общества. Я понимаю, что папа хочет понять, когда он может дать б. УССР больше этого, в какой момент. Мы ждем, и я лично жду, чтобы папа приехал».

Папа Римский Франциск Иван Шилов © ИА REGNUM

Визиты иностранных политических лидеров киевский режим использует сугубо инструментально. Если у него есть подозрения, что он не сможет выжать из такой поездки, то лидерам той или иной страны отказывают в посещении территории б. УССР, с чем, например, столкнулись немцы. Святой престол всегда планирует выезды папы очень тщательно, исключая полностью возможности возникновения «сложных моментов». Говоря о том, что понтифик должен будет встретиться не только с теми, кого ему подставит киевский режим, но и «со священниками, и с представителями общества», архиепископ Кулбокас заранее предупреждает о перспективе возникновения «внештатных ситуаций», когда прозвучат невыгодные для властей б. УССР заявления. По сути, нунций сам предлагает киевскому режиму не форсировать организацию визита папы Франциска на территорию б. УССР, который может пройти не по их сценарию. Потому что ранее понтифик комментировал не только события, запуск которых состоялся 24 февраля, но и обстоятельства, создавшие эту ситуацию, что вызывало острую критику как киевского режима, так и его «западных партнеров». Повторение этих слов в ходе пребывания в б. УССР вряд ли входит в планы временных правителей этой территории.