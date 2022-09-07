Куньмин, Китай, , 06:54 — REGNUM Уровень урбанизации постоянных жителей в провинции Юньнань на юго-западе Китая достиг 51,05% к концу 2021 года, сообщили местные власти, передает 6 сентября агентство Синьхуа.

Билборд с изображением Дэн Сяопина в Лицзяне. Провинция Юньнань, КНР

Увеличение составило 12,58 процентных пункта по сравнению с 2012 годом, когда уровень урбанизации составлял 38,47%, сообщила провинциальная комиссия по развитию и реформам. За последнее десятилетие провинция улучшила качество образования, здравоохранения, социального обеспечения, жилищную систему и возможности обслуживания в сфере культуры и спорта, чтобы помочь сельским жителям обосноваться в городских районах.

Городской кластер в центральной части Юньнани имеет уровень урбанизации 62,15%. Занимая 28,3% общей площади провинции, городской кластер обеспечил 61,47% ВВП провинции в 2021 году.

В приграничных городах провинции также наблюдается более высокий уровень открытости. В 2021 году ВВП 25 приграничных городов и уездов достиг 298,48 млрд юаней ($42,9 млрд), что составляет 11% от общего ВВП провинции.