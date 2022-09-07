Владивосток, , 06:52 — REGNUM Во Владивостоке построят Дворец боевых искусств — четырехстороннее соглашение о намерениях по реализации в регионе инвестиционного проекта подписано 7 сентября на полях VII Восточного экономического форума между правительством Приморья, Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики, городской мэрией и ООО «Восточный центр боевых искусств», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Боевое искусство Андрей Пронин © ИА REGNUM

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Планируется, что Дворец боевых искусств будут строить на принципах государственно-частного партнерства с применением механизма «Дальневосточной концессии». Стоимость инвестиционного проекта составит 8 млрд рублей.

«Дворец боевых искусств планируется создать в Снеговой Пади — одном из микрорайонов Владивостока. Это будет объект международного уровня, он позволит жителям города получать доступные и качественные услуги в сфере физкультуры и спорта», — пояснила председатель правительства Приморья Вера Щербина.

Как сообщало ИА REGNUM, адаптивный образовательный комплекс для детей с ограниченными возможностями здоровья, которому нет аналогов в России, появится в Якутии. Договорённость о его строительстве заключена 7 сентября на VII Восточном экономическом форуме во Владивостоке.