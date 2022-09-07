Мадрид, 7 сентября, 2022, 06:53 — ИА Регнум. Председатель правительства Испании Педро Санчес исключил возможность «отключения электричества» или «нормирования бутановых баллонов» в результате энергетического кризиса в Евросоюзе. Об этом пишет агентство EFE.

Lamoncloa.gob.es Педро Санчес

Кризис в ЕС на данный момент уже потребовал вливания 30 миллиардов евро в государственные фонды, чтобы попытаться сдержать инфляцию.

По словам Санчеса, крупные промышленные предприятия, производящие электричество и тепло на когенерационных установках, смогут получить компенсацию за предельные цены на газ, введённые ранее.