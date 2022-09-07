Благовещенск, 7 сентября, 2022, 06:59 — ИА Регнум. 7 и 8 сентября в Благовещенске будет действовать режим повышенной готовности. Работники жизнеобеспечивающих организаций готовы к ликвидации последствий штормового предупреждения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии города.

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Постановление о введении особого режима подписал глава столицы Приамурья Олег Имамеев. В случае необходимости будет задействована спецтехника, приготовлены силы и средства, готовы работать машины для откачки воды.

В городе ждут очень сильные дожди и штормовой ветер. Жителям Благовещенска рекомендуют по возможности не выходить из дома и не оставлять без присмотра детей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области ждут очень сильные дожди с порывистым ветром. Главное управления МЧС по региону объявило штормовое предупреждение.